Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів до ПВК Вагнера

Січень, 17 в 15:39

Росія намагається вербувати сербів на війну в Україні у складі приватної військової компанії Вагнера.

Президент Сербії Александар Вучич розкритикував російські сайти і сторінки в соцмережах, де сербською мовою публікують заклики приєднатися до “вагнерівців”.

– Чому ви, з Вагнера, закликаєте когось із Сербії, якщо знаєте, що це суперечить нашим правилам? – сказав Вучич в ефірі телевізійної програми.

Президент Сербії заперечив повідомлення про присутність групи Вагнера на території його країни.

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Сербські добровольці брали участь у бойових діях на боці проросійських сил в Україні у 2014 та 2015 роках. Законодавство Сербії забороняє її громадянам воювати за кордоном, кількох людей за це засудили.

Сербія є кандидатом на вступ до ЄС, його основним торговим партнером та інвестором, але також країна залишається традиційним союзником Росії.

Попри те, що Белград неодноразово засуджував вторгнення РФ в ООН та на кількох інших міжнародних форумах, він відмовився запроваджувати санкції проти Москви.

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Фото: ГУР