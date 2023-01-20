Січень, 20 в 16:45

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-8), яка сьогодні проходить у Німеччині, поки не вдалося ухвалити рішення про передачу нашій державі сучасних бойових танків Leopard 2.

Про це повідомив журналістам у кулуарах зустрічі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

– Ми всі не можемо сьогодні сказати, коли буде ухвалено рішення і яким буде це рішення щодо танків Leopard, – заявив він.

Пісторіус додав, що наразі немає “одностайної думки” щодо цього питання.

Зараз дивляться

– Є вагомі причини для поставок, і є вагомі причини проти, – зазначив він, додавши, що потрібно зважити на всі аргументи.

Водночас Пісторіус доручив міністерству підготуватися, якщо рішення все ж ухвалять. Так, Німеччина перевірить свої запаси танків Leopard 2 для можливої поставки в Україну. Аудит має визначити точну кількість танків Leopard, які є в Бундесверу (збройних силах ФРН) та у виробників. Увага приділятиметься кількості танків та їхньому стану.

Міністр оборони Німеччини назвав хибним враження, що утворилася “згуртована коаліція, на шляху якої стоїть Німеччина”.

Пісторіус також не виключив досягнення консенсусу щодо танків Leopard 2.

– Я абсолютно впевнений, що рішення буде найближчим часом. Але я не знаю, яким воно буде, – заявив міністр.

Пісторіус не вважає, що затягування поставок танків може призвести до поразки України.

– Ні, тому що ми ухвалимо рішення якомога скоріше. І ми вже підтримуємо Україну великими обсягами та будемо продовжувати нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно, доки війна не закінчиться, – повідомив він.

Раніше сьогодні в німецькому уряді спростували інформацію, що Берлін готовий передати Україні танки Leopard, лише якщо США нададуть танки Abrams. В уряді запевняють, що такої прив’язки чи вимоги не було.

Як відомо, наразі низка країн сформували міжнародну коаліцію та готові надати Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Однак для цього потрібен дозвіл Німеччини як країни-виробника.

Джерело: FAZ