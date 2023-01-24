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Гундяєв та інші діячі РПЦ: Зеленський підписав указ про нові санкції

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Гундяєв та інші діячі РПЦ: Зеленський підписав указ про нові санкції
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти діячів Російської православної церкви (РПЦ).

Про це йдеться в указі президента №26/2023 Про рішення РНБО Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

– Рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо та будемо посилювати. Запроваджено санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику, – стверджує Володимир Зеленський.

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Джерело: Офіс президента
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