Січень, 23 в 22:57

Рада національної безпеки і оборони заборонила посадовцям виїжджати за кордон в особистих цілях.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

– Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться, – сказав він.

В п’ятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

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Крім цього, РНБО запровадила санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, “прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику”.

Також Зеленський анонсував кадрові рішення щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі.