Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T, відомий також як Mamba, допомагає захищати українські території від атак з боку Росії.

17 листопада під час спільної пресконференції президенти України Володимир Зеленський і Франції Еммануель Макрон розповіли подробиці нової підписаної історичної угоди між країнами. Вона передбачає постачання Україні восьми систем ППО SAMP/T, зокрема, нового покоління, здатного боротися із балістичним озброєнням.

Що відомо про ракетні комплекси SAMP/T, які їхні технічні характеристики та особливості — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про системи ППО SAMP/T

Це наземна система, призначена для захисту території від повітряних загроз (літаків чи крилатих ракет). Ба більше, це єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю.

Цей зенітний ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France та Thales.

Системи протиповітряної оборони SAMP/T перебувають на озброєнні Франції, Італії та Сингапуру після комплексних випробувань у 2006 році.

Відомо, що зенітний ракетний комплекс встановлений на колісних автомобільних шасі Astra/Iveco чи Renault.

Базове призначення комплексу: протиповітряний захист механізованих підрозділів. Під час випробувань та експлуатації з’ясувалося, що ЗРК ефективно діє проти багатьох видів ракет малої та середньої дальності: крилатих, балістичних, протирадіолокаційних та протиповітряних, а також проти різних типів літаків і БПЛА в будь-яких погодних умовах, навіть при застосуванні противником різних перешкод великої інтенсивності.

Сьогодні SAMP/T використовують для відбиття атак з повітря та прикриття важливих об’єктів, по яких намагаються завдати ударів.

Озброєння цієї системи ППО здатне збивати антирадарні, протиповітряні, крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності.

ЗРК відбиває атаки двоступеневою ракетою Aster-30. SAMP/T за допомогою радара X-діапазону Arabel може відстежувати близько 100 цілей і перехоплювати мінімум 10 із них одночасно. Це свідчить про здатність SAMP/T захищати від потужних ракетних обстрілів.

До складу батареї входять до 6 пускових установок, радар виявлення та відстежування цілей Arabel, модуль управління вогнем, модуль техобслуговування, машина для перезаряджання.

В одній пускові установці комплексу міститься вісім ракет Aster-30, які можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Технічні характеристики комплексу

SAMP/T може знищувати ворожі повітряні цілі на відстані від 3 км до понад 100 км (літаки) та балістичні ракети на дальності до 25 км, висота ураження — до 20 км.

Особливості ракети Aster-30:

вага – 450 кг;

довжина – 4,9 м;

діаметр – 180 мм;

радіус дії – понад 100 км;

швидкість – 4,5 Маха (близько 1500 м/с);

твердопаливний ракетний двигун;

маса бойової частини – до 20 кг.

