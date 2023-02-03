Лютий, 03 в 17:26

Обсяг нових обмежень проти Росії в рамках десятого пакету санкцій Євросоюзу становить €10 млрд.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, який проходив 3 лютого в Києві.

Вона підтвердила плани запровадити новий санкційний пакет проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, тобто до 24 лютого.

Зараз дивляться – Росія, російське суспільство та економіка вже платять високу ціну через запроваджені санкції. Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг складе близько €10 млрд, – зазначила фон дер Ляєн. Очільниця Єврокомісії уточнила, що нові санкції будуть зосереджені на технологіях, які не повинна використовувати військова машина РФ. – Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб переконатися, що вони будуть недоступні для РФ, – заявила вона. Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, повідомив, що Київ розраховує на обмеження проти ядерної сфери РФ та ракетної галузі. – Ми обговорили посилення санкцій проти РФ, зокрема, наше очікування від десятого санкційного пакету Євросоюзу. Ми говорили про російську ракетну програму, розширення енергетичних санкцій, зокрема, на ядерну сферу, розширення персональних санкцій, – розповів глава держави. За словами президента, дуже важливо не допускати розмивання європейських санкцій, які вже схвалені, та їх послаблення щодо окремих осіб. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінював десятий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ як недостатньо сильний. Він наголошував, що новий пакет має включати обмеження проти ядерної та ракетної галузей РФ.

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