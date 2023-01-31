Січень, 31 в 16:35

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі Євросоюз працює над десятим пакетом санкцій проти Росії, однак він не є достатньо сильним.

Про це міністр повідомив під час брифінгу 31 січня.

Він додав, що тема санкцій буде однією з ключових на саміті Україна-ЄС 3 лютого і підкреслив, що робота над десятим пакетом триває.

Зараз дивляться

– Ми працюємо зараз з усіма державами-членами, щоб десятий санкційний пакет включав і ядерні санкції, і ракетні санкції, і пропагандистські санкції. Тобто санкції проти всіх ключових для російської воєнної машини та економіки секторів, – сказав Кулеба.

За його словами, напрацьований ЄС проєкт десятого пакету наразі недостатньо сильний.

– Станом на зараз те, що я бачу в роботі на рівні ЄС, то не є, на нашу думку, достатньо сильним. Але ще є час для його зміцнення, його посилення. Я думаю, що ми отримаємо необхідний нам результат, – резюмував очільник МЗС.

Також Кулеба закликав ЄС знайти важелі впливу на Угорщину, щоб вона припинила блокувати антиросійські санкції.