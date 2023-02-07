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Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого – ЗМІ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Джо Байден

Наприкінці лютого президент США Джо Байден відвідає Польщу, щоб відзначити річницю масштабного вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на кілька джерел, знайомих із планами.

За словами джерел, рішення про поїздку не ухвалено остаточно, оскільки плани можуть змінитися. Проте слід очікувати на офіційне оголошення Білого дому.

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Також не відомо, чи Байден під час поїздки відвідуватиме інші країни.

Раніше видання Dziennik Gazeta Prawna написало, що президенти США, України та Польщі можуть зустрітися в Польщі. Попередньо, президенти зустрінуться наприкінці цього місяця.

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