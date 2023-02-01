Лютий, 01 в 10:22

Президенти США, України та Польщі можуть зустрітися в Польщі.

За даними видання Dziennik Gazeta Prawna, зустріч Джо Байдена, Володимира Зеленського та Анджея Дуди може відбутися у Варшаві чи Жешуві.

Попередньо, Джо Байден та Володимир Зеленський мають прибути до Польщі наприкінці лютого.

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