Байден, Зеленський та Дуда можуть зустрітись у Польщі – ЗМІ
Президенти США, України та Польщі можуть зустрітися в Польщі.
За даними видання Dziennik Gazeta Prawna, зустріч Джо Байдена, Володимира Зеленського та Анджея Дуди може відбутися у Варшаві чи Жешуві.
Попередньо, Джо Байден та Володимир Зеленський мають прибути до Польщі наприкінці лютого.
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