Британія готуватиме українських льотчиків – Сунак

Лютий, 08 в 11:26

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який сьогодні прибув з офіційним візитом, запропонував посилити підготовку українських військових, а також почати навчання пілотів винищувачів і морських піхотинців, повідомляє Sky News з посиланням на офіс британського прем’єра.

– З 2014 року Велика Британія забезпечує життєво важливу підготовку українських сил, дозволяючи їм захищати свою країну, охороняти свій суверенітет і боротися за свою територію. Я пишаюся тим, що сьогодні ми розширимо цю підготовку з солдатів до морських піхотинців і пілотів винищувачів, забезпечуючи Україні збройні сили, здатні захищати її інтереси в майбутньому, – сказав Сунак.

За даними видання, сьогодні Велика Британія також оголосить про нові антиросійські санкції і запропонує Україні озброєння дальньої дії, щоб “порушити здатність Росії постійно завдавати ударів по цивільній і критичній інфраструктурі України”.

У Британії за останні шість місяців пройшли навчання вже 10 тис. українських військовослужбовців, у 2023 році мають ще 20 000.

Зараз дивляться Це перший візит Зеленського до Великої Британії з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. Сунак назвав його свідченням мужності, рішучості та непорушної дружби між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський сьогодні також відвідає українських військових, які перебувають у Великій Британії на навчаннях, і виступить у британському парламенті. Читайте Навчання може тривати роками, проте Сунак не виключив постачання винищувачів Україні

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