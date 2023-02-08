Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, прибуде з візитом до Великої Британії.

За даними ЗМІ, інформацію про це вже підтвердили на Даунінг-стріт.

Глава держави зустрінеться з очільником британського уряду Ріші Сунаком.

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Також очільник країни має намір відвідати українських військових, які перебувають у Великій Британії на навчаннях.

– Візит Володимира Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також непорушної дружби між нашими двома країнами, – наголосив Ріші Сунак.

Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що сьогодні буде розширено програму підготовку військових, що передбачатиме навчання морських піхотинців та пілотів винищувачів.

За його словами, завдяки такому кроку українська армія гарантовано зможе захищати інтереси своєї країни в майбутньому.

– Це також підкреслює наше зобов’язання не просто надавати військове обладнання на короткий термін, але й довгострокове зобов’язання стояти пліч-о-пліч з Україною протягом багатьох років, – зауважив Ріші Сунак.

Відомо, що о 13:00 за місцевим часом Володимир Зеленський має виступити в парламенті.

Також, за даними британських ЗМІ, глава держави зустрінеться з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, а також керівниками оборони та безпеки, щоб обговорити деталі розширеної програми навчання українських бійців.

Це перший візит Володимира Зеленського до Великої Британії з часу повномасштабного вторгнення та другий закордонний після 24 лютого 2022 року.

Наприкінці грудня президент України відвідав США, щоб зустрітися з очільником країни Джо Байденом та виступити перед Конгресом.

Повертаючись до України, Володимир Зеленський у Польщі зустрівся із своїм колегою Анджеєм Дудою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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