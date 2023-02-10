Російська ракета пролетіла за 35 км від кордону – Міноборони Румунії

Лютий, 10 в 13:33

Міністерство оборони Румунії повідомило, що російська ракета не перетинала повітряний простір Румунії 10 лютого. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Зазначається, що система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила 10 лютого повітряну ціль, запущену з Чорного моря з корабля РФ поблизу Кримського півострова.

Там додали, що крилата ракета пройшла через повітряний простір України, Молдови і повернулася в повітряний простір України, не перетинаючи територію Румунії.

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— Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 км на північний схід від кордону, – йдеться у пресрелізі.

У Міноборони Румунії додали, що румунська влада застосувала всі стандартні процедури з моменту виявлення цілі до повного з’ясування ситуації.

О 10:38 ранку два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії, які беруть участь у патрулюванні під проводом НАТО та на той час виконували навчальний політ, були перенаправлені в північну частину Румунії для доповнення варіантів реагування.

Приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася, і обидва літаки повернулися до виконання своєї початкової місії.

— Румунські ВПС у співпраці зі збройними силами країн Блоку здійснюють постійний моніторинг національного повітряного простору і прилеглої території, – заявили в Міноборони країни.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 10 лютого російські крилаті ракети Калібр перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. За його даними, ці ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

Джерело: Міноборони Румунії