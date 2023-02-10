Лютий, 10 в 11:33

Сьогодні, 10 лютого, під час масованої ворожої ракетної атаки дві російські крилаті ракети Калібр зайшли у повітряний простір Молдови, а згодом і Румунії – країни НАТО.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, після прольоту над територіями двох держав російські ракети знову зайшли у повітряний простір України.

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Ракети ворог запустив з акваторії Чорного моря.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що наша протиповітряна оборона мала змогу збити ці дві ракети Калібр, проте через ризики та загрози населенню іноземної держави, не зробила цього одразу.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що одна російська ракета транзитом через Молдову та Румунію пролетіла на захід України.

– Одна ракета у повітряному просторі Молдови (поки що транзитом), – написав він.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли російські ракети залітають у повітряний простір Молдови.

Так, 5 грудня на території прикордонного міста Бричани, що в Молдові, впала ракета. Тоді влада країни не розповіла, чи була то російська ракета.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що вина за падіння ракети недалеко від Бричан повністю лежатиме на Росії.

15 листопада у Польщі на території села Пшеводув, що в Люблінському воєводстві, також упала ракета. Тоді загинуло дві людини.

Фото: ОК Південь