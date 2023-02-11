Через обстріл РФ зупинено один із блоків Хмельницької АЕС – МАГАТЕ

Лютий, 11 в 1:06

Обстріл Хмельницької атомної електростанції на Заході України спричинив зупинку одного з реакторних блоків АЕС.

Місії МАГАТЕ на місці підтвердили, що всі системи ядерної безпеки в Хмельницькому працювали, як очікувалося.

Водночас енергетичний регулятор України повідомив, що виробництво електроенергії на двох з трьох чинних атомних електростанцій було зменшено як запобіжний захід після масованого російського обстрілу.

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У заяві МАГАТЕ сказано, що електростанції в Рівному та на Півдні України зменшили виробництво електрики через відновлення обстрілів РФ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що ситуація навколо найбільшої в Європі атомної електростанції залишається нестабільною та непередбачуваною, оскільки вона розташована в зоні активних бойових дій.

За його словами, відтермінування запланованої ротації дуже чітко демонструє необхідність термінових заходів для захисту Запорізької АЕС та людей, які там працюють.