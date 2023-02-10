Росія осушує Каховське водосховище, ставлячи під загрозу безпеку на ЗАЕС – супутникові дані

Лютий, 10 в 21:30

Росія, ймовірно, осушує Каховське водосховище, ставлячи під загрозу питну воду, сільськогосподарське виробництво та безпеку на найбільшій в Європі атомній станції.

Про це пише NPR, посилаючись на супутникові дані.

З початку листопада 2022 року вода з Каховського водосховища витікає через шлюзи гідроелектростанції, яку контролюють окупанти.

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Супутникові дані свідчать, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття. На окремих знімках, наданих компаніями Planet і Maxar, видно, що вздовж гігантського резервуару утворилася берегова лінія внаслідок стрімкого падіння рівня води.

Наприкінці минулого тижня у МАГАТЕ заявили, що їм відомо про потенційний ризик, пов’язаний із падінням рівня води у водосховищі.

— Попри те, що зниження рівня води не є безпосередньою загрозою для ядерної та фізичної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо цьому дозволити продовжуватися, — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За словами географа зі Шведського університету сільськогосподарських наук Браяна Кунса, який вивчав сільське господарство на півдні України, водосховище необхідне для постачання водою посушливих с/г угідь на півдні країни.

Мережа каналів, що ведуть із водосховища, зрошує близько 200 тис. га сільськогосподарських угідь, які використовуються для вирощування соняшнику, зерна та овочів.

Водосховище також було джерелом води для Криму. Після окупації Криму кремлівським режимом, Україна відвела воду з каналу, який вів воду до півострова. Але після повномасштабного вторгнення в Україну для Москви відновлення водопостачання до Криму було однією з цілей. Минуло літа Росія це зробила, відвівши воду з водосховища.

За словами метеоролога Девіда Гелмса, Росія, ймовірно, викачувала воду з Каховського водосховища кілька місяців, щоб поповнення мережі водосховищ у Криму. За його словами, 23 водосховища у Криму наразі заповнені.

Підрив дороги над дамбою Каховської ГЕС допоміг виявити, що росіяни навмисно використали два портальні крани на підконтрольному боці дамби, щоб відкрити додаткові шлюзи, дозволивши воді “відходити” з водосховища.

Дані радіолокаційної альтиметрії показують поточний рівень водосховища на позначці 14 метрів, що приблизно на 2 метри нижче за його нормальну висоту. З грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень.

У заяві Запорізької ОВА у Telegram від 7 лютого йдеться, що якщо рівень опуститься нижче 13,2 м, система охолодження ЗАЕС, яка працює на воді з водойми, опиниться під загрозою. Укргідроенерго вважає, що росіяни навмисно скидають воду.

ОВА також попереджає, що кілька міст, включаючи тимчасово окуповані Енергодар, Мелітополь і Бердянськ, можуть зіткнутися з нестачею води.

Гелмс вважає, що навмисне скидання води – це ще один спосіб Росії завдати шкоди Україні. Тепер, коли кримські водосховища переповнені, каже він, це може бути способом для Москви завдати руйнувань економіці України, яка значною мірою залежить від експорту сільськогосподарської продукції.

— Це так само добре, як вивести з ладу електромережу, — каже він.

Але Кунс не впевнений у таких намірах Росії, звертаючи увагу на те, що більшість постраждалих сільськогосподарських угідь зосереджені на тимчасово окупованій росіянами території України.

У своїй заяві Запорізька ОВА припустила, що метою осушення водосховища може бути часткове затоплення території на південь від дамби, щоб не дати українським військам форсувати річку Дніпро. В Укргідроенерго вважають, що російські окупанти відкрили шлюзи станції, побоюючись наступу українських військових.

Кунс каже, що наразі мало що можна зробити, окрім спостерігати, як вода стікає. Він додав, що ситуація дуже тривожна.

Джерело: NPR