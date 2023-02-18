Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Камала Гарріс – воєнним злочинцям РФ: Ви будете притягнуті до відповідальності

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Камала Гарріс
Фото: Getty Images

Сполучені Штати офіційно визначили, що Росія скоює злочини проти людства під час повномасштабної війни в Україні. Причетні до звірств будуть притягнуті до відповідальності.

Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції.

– США офіційно визначили, що Росія скоює злочини проти людства. І я кажу всім тим, хто скоює ці злочини, а також їхнім керівникам, які є співучасниками злочину: ви будете притягнуті до відповідальності, – наголосила Гарріс.

Вона навела конкретні приклади, які можуть бути використані як докази воєнних злочинів РФ. Йдеться про широкомасштабні та системні напади на мирне населення: жахливі вбивства, тортури, зґвалтування та масові депортації.

Зараз дивляться

– Вбивства в стилі страти, побиття та катування електричним струмом. Російська влада силоміць депортувала сотні тисяч людей з України до Росії, включно з дітьми. Вони жорстоко розлучили дітей з їхніми сім’ями, – заявила Гарріс.

Вона нагадала про те, як війська РФ бомбардували драмтеатр у Маріуполі, де загинули сотні людей, завдали удару по пологовому будинку, вчинили звірства в Бучі, коли холоднокровно застрелили мирних людей просто на вулиці.

Гарріс зазначила, що такі звірства та воєнні злочини війська РФ чинили з перших днів неспровокованої війни проти України.

– Їхні дії – це напад на наші спільні цінності, напад на нашу спільну гуманність, – уточнила віцепрезидентка США, назвавши злочини РФ варварством.

Читайте
Нідерланди ухвалили рішення про розташування Міжнародного реєстру збитків у Гаазі

У зв’язку з цим Камала Гарріс заявила, що немає жодних сумнівів, що дії російських військ в Україні є злочинами проти людства.

– Як юрист я знаю чітко про важливість збору фактів і перевірки законності. У разі дій РФ в Україні ми дослідили докази. Ми знаємо правові стандарти. І тут немає сумнівів, що це злочини проти людства, – пояснила вона.

Гарріс запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати юридичний процес в Україні та міжнародні розслідування, тому що справедливість має перемогти.

Вона наголосила, що жодна нація не перебуває в безпеці, коли одна країна порушує суверенітет та територіальну цілісність іншої, а злочини проти людства залишаються безкарними.

– Коли країна з імперськими амбіціями може уникнути покарання. Наша відповідь на вторгнення РФ – це демонстрація колективної рішучості підтримувати міжнародні правила та закони, – повідомила Гарріс.

Вона попередила, що безкарність спонукає інші авторитарні режими нав’язувати світу свою волю. Це поставить під загрозу глобальну безпеку та міжнародний порядок.

Читайте
До літа може бути утворено Міжнародний трибунал щодо злочинів Росії, скоєних в Україні – Нуланд

Джерело: Голос Америки
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка