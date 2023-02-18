Лютий, 18 в 15:32

Сполучені Штати офіційно визначили, що Росія скоює злочини проти людства під час повномасштабної війни в Україні. Причетні до звірств будуть притягнуті до відповідальності.

Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції.

– США офіційно визначили, що Росія скоює злочини проти людства. І я кажу всім тим, хто скоює ці злочини, а також їхнім керівникам, які є співучасниками злочину: ви будете притягнуті до відповідальності, – наголосила Гарріс.

Вона навела конкретні приклади, які можуть бути використані як докази воєнних злочинів РФ. Йдеться про широкомасштабні та системні напади на мирне населення: жахливі вбивства, тортури, зґвалтування та масові депортації.

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– Вбивства в стилі страти, побиття та катування електричним струмом. Російська влада силоміць депортувала сотні тисяч людей з України до Росії, включно з дітьми. Вони жорстоко розлучили дітей з їхніми сім’ями, – заявила Гарріс.

Вона нагадала про те, як війська РФ бомбардували драмтеатр у Маріуполі, де загинули сотні людей, завдали удару по пологовому будинку, вчинили звірства в Бучі, коли холоднокровно застрелили мирних людей просто на вулиці.

Гарріс зазначила, що такі звірства та воєнні злочини війська РФ чинили з перших днів неспровокованої війни проти України.

– Їхні дії – це напад на наші спільні цінності, напад на нашу спільну гуманність, – уточнила віцепрезидентка США, назвавши злочини РФ варварством.

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У зв’язку з цим Камала Гарріс заявила, що немає жодних сумнівів, що дії російських військ в Україні є злочинами проти людства.

– Як юрист я знаю чітко про важливість збору фактів і перевірки законності. У разі дій РФ в Україні ми дослідили докази. Ми знаємо правові стандарти. І тут немає сумнівів, що це злочини проти людства, – пояснила вона.

Гарріс запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати юридичний процес в Україні та міжнародні розслідування, тому що справедливість має перемогти.

Вона наголосила, що жодна нація не перебуває в безпеці, коли одна країна порушує суверенітет та територіальну цілісність іншої, а злочини проти людства залишаються безкарними.

– Коли країна з імперськими амбіціями може уникнути покарання. Наша відповідь на вторгнення РФ – це демонстрація колективної рішучості підтримувати міжнародні правила та закони, – повідомила Гарріс.

Вона попередила, що безкарність спонукає інші авторитарні режими нав’язувати світу свою волю. Це поставить під загрозу глобальну безпеку та міжнародний порядок.