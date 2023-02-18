Лютий, 18 в 13:59

Голова Міноборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати їхні винищувачі Eurofighter Typhoon лише після закінчення війни.

Про це Воллес повідомив німецькому виданню Spiegel.

За словами міністра, швидкого постачання винищувачів Україні не буде, адже саме так домовилися західні партнери.

Зараз дивляться

– Принаймні, не на цьому етапі війни. Я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось передасть винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, можемо передати Україні лише після війни, – сказав Воллес.

Проте Британія та союзники готові зробити цей крок у певний момент, і саме це сигналізує про рішучість допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно.

Британський міністр наголосив, що навчання пілотів на сучасних винищувачах займає досить багато часу. Саме тому важливо почати вчити вже зараз.

– Ми не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо, – заявив Бен Воллес.

До того ж він наголосив, що у разі ухвалення рішення затримок із постачанням літаків не буде.

Джерело: Європравда