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Під час візиту до Польщі Байден “надішле сигнал Путіну” – Білий дім

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Джо Байден
Фото: Getty Images

Під час візиту до Польщі наступного тижня президент США Джо Байден виступить із заявою, присвяченою річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він також має намір надіслати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, про що під час брифінгу повідомив представник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі.

За його словами, 21 лютого Байден у Варшаві виступить з промовою про те, як США згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію.

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Під час виступу Байден дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

— І я підозрюю, що ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу, – сказав представник Білого дому.

Американський президент прибуде до Варшави 20 лютого та пробуде у Польщі до 22 лютого. У вівторок, 21 лютого, Джо Байден виступить із промовою в королівському палаці Аркадах Кубицького, під час якої торкнеться війни в Україні.

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Джерело: White House
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