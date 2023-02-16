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Стали відомі деталі візиту Байдена до Польщі наступного тижня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден наступного тижня перебуватиме у Польщі з візитом.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Американський президент прибуде до Варшави 20 лютого та пробуде у Польщі до 22 лютого.

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Як повідомив посол США в Польщі Марк Бжезінський, Джо Байден у вівторок, 21 лютого, о 17:30 виступить із промовою в королівському палаці Аркадах Кубицького, під час якої торкнеться війни в Україні.

Посол уточнив, що виступ відбудеться на вулиці, тож прийти може весь польський народ.

– Ми запрошуємо весь польський народ, це буде час, коли ви зможете особисто побачити президента Сполучених Штатів, який звернеться особисто до вас, – сказав Марк Бжезінський.

За словами Бжезінського, для Байдена цей візит не є питанням політики, а питанням союзу, щоб протистояти злу і перемогти його.

– Це історичний момент. Ніколи раніше президент США не був у Польщі двічі на рік. Це велика честь, – сказав Бжезінський.

Водночас посол повідомив, що президент Джо Байден планує зустріч із президентом Анджеєм Дудою.

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Посол США у Польщі Марк Бжезінський також розповів, що у середу вдень відбудеться зустріч Бухарестської дев’ятки.

Лідери східного флангу НАТО зустрінуться у Варшаві, щоб обговорити підтримку українців та підтримку східних кордонів НАТО.

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