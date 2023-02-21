У Молдові заявили, що РФ має кілька планів з дестабілізації у країні
Новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розробила кілька сценаріїв з дестабілізації Молдови.
Про це він заявив у контексті нещодавньої заяви президента України Володимира Зеленського про плани Москви відкрити новий фронт проти України з використанням міжнародного аеропорту Кишинева.
Речан сказав, що Кишинів також знає про цей російський план, і запевнив, що влада готова втрутитися, попри виклики.
– Ми готові до будь-якого сценарію підриву безпеки Республіки Молдова, – сказав прем’єр-міністр.
Він також повторив необхідність демілітаризації Придністровського регіону.
Після його першої заяви щодо демілітаризації регіону та виведення звідти військ РФ з боку деяких російських чиновників лунали погрози “поширити військову спецоперацію” Росії на Молдову.
Фото: Уряд Республіки Молдова