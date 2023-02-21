Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

У Молдові заявили, що РФ має кілька планів з дестабілізації у країні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дорін Речан

Новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розробила кілька сценаріїв з дестабілізації Молдови.

Про це він заявив у контексті нещодавньої заяви президента України Володимира Зеленського про плани Москви відкрити новий фронт проти України з використанням міжнародного аеропорту Кишинева.

Речан сказав, що Кишинів також знає про цей російський план, і запевнив, що влада готова втрутитися, попри виклики.

Зараз дивляться

– Ми готові до будь-якого сценарію підриву безпеки Республіки Молдова, – сказав прем’єр-міністр.

Він також повторив необхідність демілітаризації Придністровського регіону.

Після його першої заяви щодо демілітаризації регіону та виведення звідти військ РФ з боку деяких російських чиновників лунали погрози “поширити військову спецоперацію” Росії на Молдову.

Фото: Уряд Республіки Молдова

Джерело: Deutsche Welle
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка