У Молдові заявили, що РФ має кілька планів з дестабілізації у країні

Лютий, 21 в 19:59

Новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розробила кілька сценаріїв з дестабілізації Молдови.

Про це він заявив у контексті нещодавньої заяви президента України Володимира Зеленського про плани Москви відкрити новий фронт проти України з використанням міжнародного аеропорту Кишинева.

Речан сказав, що Кишинів також знає про цей російський план, і запевнив, що влада готова втрутитися, попри виклики.

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– Ми готові до будь-якого сценарію підриву безпеки Республіки Молдова, – сказав прем’єр-міністр.

Він також повторив необхідність демілітаризації Придністровського регіону.

Після його першої заяви щодо демілітаризації регіону та виведення звідти військ РФ з боку деяких російських чиновників лунали погрози “поширити військову спецоперацію” Росії на Молдову.

Фото: Уряд Республіки Молдова