Прем’єр Молдови закликав до демілітаризації Придністров’я і виведення військ РФ

Новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан закликав до демілітаризації невизнаної території Придністров’я та виведення звідти російських військ.

– Демілітаризація регіону передбачає виведення російських військ – зобов’язання, яке сама РФ взяла на себе на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році, – заявив речник уряду Молдови Даніел Воде, цитуючи прем’єра Речана.