Прем’єр Молдови закликав до демілітаризації Придністров’я і виведення військ РФ
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Новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан закликав до демілітаризації невизнаної території Придністров’я та виведення звідти російських військ.
– Демілітаризація регіону передбачає виведення російських військ – зобов’язання, яке сама РФ взяла на себе на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році, – заявив речник уряду Молдови Даніел Воде, цитуючи прем’єра Речана.
Зокрема, реінтеграцію окупованого Росією Придністров’я Речан бачить через дипломатію, діалог, економічну та соціальну інтеграцію.
– Ми хочемо досягти мирної реінтеграції нашої країни шляхом діалогу, переговорів і дипломатії, щоб повністю відновити суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова, – додав речник Воде.
Джерело: EADaily
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