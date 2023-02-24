Лютий, 23 в 22:40

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Резолюцію підтримала 141 країна-член ООН.

Водночас проти поправки проголосували 7 країн, а 32 – утримались.

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Серед країн, які проголосували проти, Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі.

Цей результат схожий на результат голосування Генасамблеї на першому екстреному засіданні щодо ситуації в Україні 2 березня 2022 року.

Тоді вимогу вивести російські війська з України теж підтримав 141 член ГА ООН.

Сьогоднішній документ головним чином вимагає від Російської Федерації повного виведення її Збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріплює ключові положення формули миру президента Зеленського.

Водночас 94 країни ООН Генасамблеї ООН проголосували проти поправок Білорусі, які передбачали заклик до мирних переговорів між Україною та Росії без попередніх умов. Підтримали 11 держав, а 56 – утримались.

Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter подякував усім країнам, які підтримали “надважливу резолюцію” Генеральної Асамблеї ООН”.

– Ця резолюція – потужний сигнал неослабності світової підтримки України. Потужне свідчення солідарності світової спільноти з українським народом у контексті роковин повномасштабної агресії РФ. Потужний вияв глобальної підтримки української формули миру, – написав президент.

Ця резолюція – потужний сигнал неослабності світової підтримки ????????. Потужне свідчення солідарності ???? спільноти з ???????? народом у контексті роковин повномасштабної агресії РФ. Потужний вияв глобальної підтримки української #ФормулаМиру! 2/2 pic.twitter.com/z0rrAvy35T — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2023

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував державам-членам найвищого представницького органу ООН.

– Маємо перемогу. Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію до роковин російського вторгнення. Вона закликає РФ зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української формули миру президента Володимира Зеленського, – написав він.

На своїй сторінці у Twitter він додав, що серед країн, які підтримали Україну, – провідні держави Близького Сходу.

– Останніми тижнями я був на постійному зв‘язку з ними. Дуже вдячний всім, хто в річницю неспровокованої російської агресії виступив на боці України. Таких держав – 141. Світ розуміє, на чиєму боці правда, – додав він.

Серед тих, хто нас підтримав, – провідні держави Близького Сходу. Останніми тижнями я був на постійному зв‘язку з ними. Дуже вдячний всім, хто в річницю неспровокованої російської агресії виступив на боці України. Таких держав – 141.

Світ розуміє, на чийому боці правда. pic.twitter.com/2w2YwxEsbj — Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 23, 2023

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба наголошував, що Україну повністю задовольняє текст проєкту резолюції до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Минулого тижня видання Associated Press повідомляло, що союзники України поширили запропоновану резолюцію для ухвалення Генасамблеєю ООН серед 193 країн-членів напередодні річниці вторгнення Росії до України.

Резолюція відзначає необхідність миру, що забезпечує “суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України”.

Проєкт резолюції називається Принципи, які лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

Також повідомлялося, що запропонована резолюція була менш детальною, ніж мирний план із 10 пунктів Зеленського, який він оголосив під час саміту G20 у листопаді. Втім, це було свідоме рішення України та її союзників, щоби спробувати отримати максимальну підтримку під час голосування.