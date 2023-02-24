Лютий, 24 в 18:20

Президент Володимир Зеленський висловився про країни, що не підтримали та лишились нейтральними у питанні резолюції ООН щодо російської агресивної війни проти України.

– Напевно для того, щоб зрозуміти, що таке війна і втрати, бо втрачаєш не тільки території, але й живих людей, напевно, якщо ти це не пережив, важко зрозуміти до кінця, що відбувається і який це біль для кожного і кожної. Складно донести цю інформацію, – заявив Зеленський під час пресконференції 24 лютого.

Він додав, що на його думку, це слабка позиція – залишатись в стороні й казати, що ви не впевнені в тому, яким саме чином відбувається ця війна.

– А яким чином? Невже треба обов’язково постійно війна і втрати, війна і катування, війна і ґвалтування. Невже це повинно прийти в кожну домівку світу, щоб люди вже оцінили наслідки цієї кривавої війни. Для цього працює дипломатія і журналістика, щоб це донести. Це дуже складно донести тим, хто проти, але ми над цим працюємо. Так, є шість країн, що проти. Але ми це робимо. 141 країна – за, – підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що Україні дуже потрібно робити кроки вперед в сторону країн Африканського континенту, адже усі роки незалежності Київ не звертав уваги на цей напрямок, і це є великою помилкою.

Зараз дивляться

– Міцного кулака партнерів в України не було до цієї війни, і це правда. Я щасливий, що він зараз є, але він не повний, когось не вистачає на цій руці об’єднаної підтримки. Я кажу про Африканський континент, Латинську Америку. Я хотів би зробити з ними зустріч. Ми для цього готові працювати цілодобово, і так потрібно було робити усі ці 30 років незалежності, – резюмував він.

Очільник Української держави підкреслив, що ніхто в світі не любить “лузерів” – усі хочуть бути переможцями. Тож єдиний шанс перемогти – це працювати всередині країні і зовні, залучаючи підтримку.