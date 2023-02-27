Лютий, 27 в 1:54

Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

– Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки, – йдеться в заяві.

Наразі Німеччина відправила до України:

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9 мостоукладальних танків Biber;

120 тис. аптечок;

28 вантажівок Zetros;

10 зимових маскувальних сіток.

З міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі.

Проте на сайті повідомили, що до України ще планують направити 300 тис. снарядів для зеніток Gepard.