Байден продовжив надзвичайний стан через вторгнення РФ в Україну

Березень, 01 в 21:06

Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на рік дію указу про оголошення надзвичайного стану через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Відповідне послання до Конгресу про продовження надзвичайного стану оприлюднене на сайті Білого дому.

– Я надіслав до Федерального реєстру для публікації повідомлення, яке додається, про те, що надзвичайний стан, оголошений Указом №13660 від 6 березня 2014 року, який було розширено Указами 13661, 13662 і 14065, і в межах якого було вжито додаткових заходів Указами 13685 і 13849, продовжує діяти після 6 березня 2023 року, – йдеться у повідомленні Байдена.

Президент США додав, що дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси й інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, сприяють незаконному привласненню її активів.

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А також дії та політика уряду РФ, включно з окупацією Криму і застосуванням сили в Україні, продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США.

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Що відомо про укази президента США щодо надзвичайного стану?

На сайті Білого дому зазначається таке:

6 березня 2014 року президент США указом оголосив надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження з метою протидії незвичайній і надзвичайній загрозі національній безпеці та зовнішній політиці США, яку становлять дії й політика осіб, що підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності.

16 березня 2014 року президент США видав інший указ, яким розширив сферу дії надзвичайного стану, і визнав, що дії та політика уряду РФ щодо України підривають демократичні процеси та інститути в Україні.

20 березня 2014 року президент США ще більше розширив сферу дії надзвичайного стану, встановивши, що дії та політика уряду РФ, включно із незаконною анексією Криму та застосуванням сили в Україні, продовжують підривати демократичні процеси й інститути в Україні.

20 вересня 2018 року президент США видав указ про додаткові заходи щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій щодо РФ. 21 лютого 2022 року президент США видав указ, яким ще більше розширив сферу дії надзвичайного стану.