Березень, 01 в 18:58

Президент Сербії Александар Вучич обіцяє, що серби, завербовані російською приватною військовою кампанією (ПВК) Вагнера, будуть притягнуті до відповідальності, коли повернуться на батьківщину.

Про це він сказав в інтерв’ю американському виданню Politico.

Видання зазначає, що противники Вучича обурюються через його неоднозначну позицію щодо війни РФ проти України і відмову приєднатися до західних санкцій проти Росії.

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Але в інтерв’ю, даному на полях нещодавньої Мюнхенської конференції з безпеки, Вучич сказав, що він розуміє, що настав час для переосмислення і натякнув на те, що він, можливо, змінить своє ставлення до російсько-української війни.

Незадовго до від’їзду з Белграда до Мюнхена Вучич сказав сербському телебаченню, що країна опинилася між молотом і ковадлом. На запитання, чи настав для Сербії момент уникнути зіткнення молота і ковадла, він відповів: “Сербія залишиться на своєму шляху до ЄС. У нас буде кілька складних рішень у майбутньому, без сумніву. Це все, що я можу сказати”.

Вирушаючи до Мюнхена, він зазначив в Instagram, що їде на конференцію для “важких зустрічей”.

Через чотири місяці після початку війни з Росією опитування показало, що 51% сербів відкидає членство в ЄС і тільки 34% проголосували б за вступ. В цьому ж опитуванні президент Росії Володимир Путін очолив список улюблених лідерів.

Аналогічне опитування, проведене в липні 2022 року організацією Новий третій шлях, засвідчило, що 66% сербів почувають себе ближче до Москви, ніж до Заходу, а 40% хочуть припинення переговорів з ЄС про членство.

Результати також показали, що 59% сербів звинувачують Захід у війні РФ проти України і лише 23% звинувачують Росію. у 18% кажуть, що Москва і Захід поділяють відповідальність.

Тож не зрозуміло, як Вучич може кинути Росію і повністю прийняти Європу – навіть якщо він справді цього хоче, зазначає Politico.

– Тим часом Росія також чинить гібридний тиск на Вучича. За два дні до Мюнхена сотні сербських націоналістів і проросійських активістів, пов’язаних із воєнізованою групою Вагнера, зібралися в Белграді, вимагаючи припинення нормалізації відносин із Косово, – пише видання.

Лідер ультраправих Дам’ян Кнежевич – організатор заворушень, який публічно підтримав групу Вагнера, що займається вербуванням у Сербії – був згодом заарештований і звинувачений у підбурюванні до насильства. А сам Вучич звинуватив протестувальників в антисербських настроях і в тому, що їм заплатили іноземці, імовірно, Росія.

– Мені не потрібна підтримка Вагнера, мені не потрібно, щоб вони аплодували або критикували мене, – сказав він, і, як зазначає Politico, це був єдиний раз за час інтерв’ю, коли Вучич виявив роздратування.

За словами президента Вучича, сербів, завербованих для участі в бойових діях в Україні, “буде заарештовано, коли вони повернуться до Сербії та (опиняться, – Ред.) у межах досяжності наших установ. Не можна так вербувати в дружній країні”.

Водночас сербський лідер, як і його прихильники, все ще відчуває явну гіркоту від втрати Косово. Він підкреслює, що серби, які пережили бомбардування НАТО під час війни в Косово 1999 року, можуть співчувати українцям.

– У Сербії ви не почуєте жодного поганого слова про українців, – сказав він.

Але він також зазначив, що серби бачать подвійні стандарти в тому, що відбувається.

– Із найпершого моменту ми засудили те, що сталося 24 лютого (2022 року, – Ред.). І ми завжди дуже підтримували територіальну цілісність України. І навіть сьогодні я можу вам підтвердити: так, Крим, Донбас, Херсон – усе це частина України, – сказав він.

Його претензії і, за його словами, претензії багатьох сербів стосуються лукавства і того, що територіальна цілісність Сербії має таке саме значення, але була проігнорована.

– Це наша найбільша політична і психологічна проблема, – сказав президент Вучич.

Нагадаємо, у січні президент Сербії Александар Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів у ПВК Вагнера.