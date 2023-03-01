Вучич обіцяє притягнути до відповідальності сербів, завербованих до ПВК Вагнера
Президент Сербії Александар Вучич обіцяє, що серби, завербовані російською приватною військовою кампанією (ПВК) Вагнера, будуть притягнуті до відповідальності, коли повернуться на батьківщину.
Про це він сказав в інтерв’ю американському виданню Politico.
Видання зазначає, що противники Вучича обурюються через його неоднозначну позицію щодо війни РФ проти України і відмову приєднатися до західних санкцій проти Росії.
Але в інтерв’ю, даному на полях нещодавньої Мюнхенської конференції з безпеки, Вучич сказав, що він розуміє, що настав час для переосмислення і натякнув на те, що він, можливо, змінить своє ставлення до російсько-української війни.
Незадовго до від’їзду з Белграда до Мюнхена Вучич сказав сербському телебаченню, що країна опинилася між молотом і ковадлом. На запитання, чи настав для Сербії момент уникнути зіткнення молота і ковадла, він відповів: “Сербія залишиться на своєму шляху до ЄС. У нас буде кілька складних рішень у майбутньому, без сумніву. Це все, що я можу сказати”.
Вирушаючи до Мюнхена, він зазначив в Instagram, що їде на конференцію для “важких зустрічей”.
Через чотири місяці після початку війни з Росією опитування показало, що 51% сербів відкидає членство в ЄС і тільки 34% проголосували б за вступ. В цьому ж опитуванні президент Росії Володимир Путін очолив список улюблених лідерів.
Аналогічне опитування, проведене в липні 2022 року організацією Новий третій шлях, засвідчило, що 66% сербів почувають себе ближче до Москви, ніж до Заходу, а 40% хочуть припинення переговорів з ЄС про членство.
Результати також показали, що 59% сербів звинувачують Захід у війні РФ проти України і лише 23% звинувачують Росію. у 18% кажуть, що Москва і Захід поділяють відповідальність.
Тож не зрозуміло, як Вучич може кинути Росію і повністю прийняти Європу – навіть якщо він справді цього хоче, зазначає Politico.
– Тим часом Росія також чинить гібридний тиск на Вучича. За два дні до Мюнхена сотні сербських націоналістів і проросійських активістів, пов’язаних із воєнізованою групою Вагнера, зібралися в Белграді, вимагаючи припинення нормалізації відносин із Косово, – пише видання.
Лідер ультраправих Дам’ян Кнежевич – організатор заворушень, який публічно підтримав групу Вагнера, що займається вербуванням у Сербії – був згодом заарештований і звинувачений у підбурюванні до насильства. А сам Вучич звинуватив протестувальників в антисербських настроях і в тому, що їм заплатили іноземці, імовірно, Росія.
– Мені не потрібна підтримка Вагнера, мені не потрібно, щоб вони аплодували або критикували мене, – сказав він, і, як зазначає Politico, це був єдиний раз за час інтерв’ю, коли Вучич виявив роздратування.
За словами президента Вучича, сербів, завербованих для участі в бойових діях в Україні, “буде заарештовано, коли вони повернуться до Сербії та (опиняться, – Ред.) у межах досяжності наших установ. Не можна так вербувати в дружній країні”.
Водночас сербський лідер, як і його прихильники, все ще відчуває явну гіркоту від втрати Косово. Він підкреслює, що серби, які пережили бомбардування НАТО під час війни в Косово 1999 року, можуть співчувати українцям.
– У Сербії ви не почуєте жодного поганого слова про українців, – сказав він.
Але він також зазначив, що серби бачать подвійні стандарти в тому, що відбувається.
– Із найпершого моменту ми засудили те, що сталося 24 лютого (2022 року, – Ред.). І ми завжди дуже підтримували територіальну цілісність України. І навіть сьогодні я можу вам підтвердити: так, Крим, Донбас, Херсон – усе це частина України, – сказав він.
Його претензії і, за його словами, претензії багатьох сербів стосуються лукавства і того, що територіальна цілісність Сербії має таке саме значення, але була проігнорована.
– Це наша найбільша політична і психологічна проблема, – сказав президент Вучич.
Нагадаємо, у січні президент Сербії Александар Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів у ПВК Вагнера.