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Концерн Rheinmetall планує побудувати танковий завод в Україні – Spiegel

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Танк Panther

В Україні може з’явитися завод з виробництва танків Panther. Німецький концерн Rheinmetall вже веде переговори з Києвом щодо будівництва такого підприємства.

Про це заявив глава концерну Армін Паппергер, пише Spiegel.

– Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизна за €200 млн, – наголосив він.

За його словами, такий завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.

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Переговори з українським урядом Паппергер назвав “багатообіцяючими” і висловив сподівання, що відповідне рішення буде ухвалено протягом наступних двох місяців.

Глава Rheinmetall вважає, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків, і навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, які є у Бундесверу, цього буде занадто мало, тому необхідно терміново почати виготовлення нової техніки.

Наразі концерн Rheinmetall випускає близько 250 танків.

Раніше у Rheinmetall заявляли про переговори з Україною про постачання своїх найсучасніших бойових танків Panther. Київ може стати першим у світі покупцем цієї техніки.

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Фото: Rheinmetall

Джерело: Spiegel
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