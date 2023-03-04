Концерн Rheinmetall планує побудувати танковий завод в Україні – Spiegel
В Україні може з’явитися завод з виробництва танків Panther. Німецький концерн Rheinmetall вже веде переговори з Києвом щодо будівництва такого підприємства.
Про це заявив глава концерну Армін Паппергер, пише Spiegel.
– Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизна за €200 млн, – наголосив він.
За його словами, такий завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.
Переговори з українським урядом Паппергер назвав “багатообіцяючими” і висловив сподівання, що відповідне рішення буде ухвалено протягом наступних двох місяців.
Глава Rheinmetall вважає, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків, і навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, які є у Бундесверу, цього буде занадто мало, тому необхідно терміново почати виготовлення нової техніки.
Наразі концерн Rheinmetall випускає близько 250 танків.
Раніше у Rheinmetall заявляли про переговори з Україною про постачання своїх найсучасніших бойових танків Panther. Київ може стати першим у світі покупцем цієї техніки.
Фото: Rheinmetall