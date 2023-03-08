Генсек НАТО припустив, що Бахмут може впасти найближчими днями
Генсек НАТО Єнс Столтенберг припустив, що українська оборона Бахмута на Донеччині може впасти в найближчі кілька днів. Про це пише британська газета The Guardian.
За його словами, Росія перекидає все більше військ. І хоча окупантам бракує якості, вони намагаються компенсувати її кількістю.
— Вони (росіяни, – Ред.) зазнали великих втрат, але в той же час ми не можемо виключати, що Бахмут може впасти найближчими днями, – сказав Столтенберг перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі.
Глава Північноатлантичного Союзу наголосив, що важливо також підкреслити, що це не обов’язково відображає якийсь переломний момент у війні.
— Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, – сказав він.
Попри напружену ситуацію у Бахмуті, там залишаються діти та частина мешканців. У Мінреінтеграції зазначили, що зараз там залишається менше 4 тис. людей, зокрема, щонайменше 38 дітей.
До початку повномасштабної війни у місті проживало понад 70 тис. людей, з яких 12 тис. – діти. Тож 95% мешканців евакуйовано.