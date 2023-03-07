У Бахмуті наразі залишається 38 дітей, та менше 4 тис. дорослих – Верещук

Березень, 07 в 13:53

Попри напружену ситуацію у Бахмуті Донецької області, у місті залишаються діти та частина мешканців.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– У Бахмуті станом на сьогодні залишається менше 4 тисяч людей, як мінімум 38 дітей, – сказала вона.

До початку повномасштабної війни у місті проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч – діти. Тож 95% мешканців евакуйовано.

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Верещук зазначила, що до Бахмуту наразі дуже важко дістатися через щільні обстріли.

Крім того, люди, які не поїхали, переховуються у підвалах, але не лишають жодних координат, щоб їх можна було знайти.

У Мінреінтеграції нагадають, що є спеціальні евакуаційні групи та бронетранспорт.