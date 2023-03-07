Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Бахмуті наразі залишається 38 дітей, та менше 4 тис. дорослих – Верещук

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Діти та війна в Україні
Фото: Нацполіція

Попри напружену ситуацію у Бахмуті Донецької області, у місті залишаються діти та частина мешканців.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– У Бахмуті станом на сьогодні залишається менше 4 тисяч людей, як мінімум 38 дітей, – сказала вона.

До початку повномасштабної війни у місті проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч – діти. Тож 95% мешканців евакуйовано.

Зараз дивляться

Верещук зазначила, що до Бахмуту наразі дуже важко дістатися через щільні обстріли.

Читайте
Тримаючи Бахмут, ЗСУ виконують два головних завдання – Череватий

Крім того, люди, які не поїхали, переховуються у підвалах, але не лишають жодних координат, щоб їх можна було знайти.

У Мінреінтеграції нагадають, що є спеціальні евакуаційні групи та бронетранспорт.

– Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв’язком, і люди перебувають у стресовому стані, який обумовлено щільними обстрілами. Вони не оцінюють реальну загрозу, яка є для цивільних, – додала міністерка.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка