Канада врятувала Україну в перші дні війни – фон дер Ляєн

Березень, 08 в 13:42

Завдяки багаторічній військовій підготовці Канада зробила вирішальний внесок у зміцнення обороноздатності України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед парламентом в Оттаві упродовж свого першого офіційного візиту до Канади.

— Я не можу переоцінити це: Канада врятувала Україну в перші дні, – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, у Канаді зрозуміли важливість того, що відбувається в Україні, раніше за багатьох інших, включно із багатьма європейцями.

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Вона додала, що Канада розпочала військову підготовку українських солдатів одразу після російської анексії Криму в 2014 році. Таким чином, Канада зробила вирішальний внесок у зміцнення обороноздатності України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Фон дер Ляєн також подякувала прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за співпрацю в наданні допомоги країні, що зазнала вторгнення.

Напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн оголосив про посилення підтримки України у питанні навчання українських військовослужбовців.

Зокрема, Канада розширить свою місію з підготовки українських саперів до жовтня, а також направляє інструкторів-медиків. Також Трюдо пообіцяв виділити $3 млн на роботи з розмінування та пообіцяв разом із ЄС доставити генератори в Україну.