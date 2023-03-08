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Канада врятувала Україну в перші дні війни – фон дер Ляєн

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Завдяки багаторічній військовій підготовці Канада зробила вирішальний внесок у зміцнення обороноздатності України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед парламентом в Оттаві упродовж свого першого офіційного візиту до Канади.

— Я не можу переоцінити це: Канада врятувала Україну в перші дні, – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, у Канаді зрозуміли важливість того, що відбувається в Україні, раніше за багатьох інших, включно із багатьма європейцями.

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Вона додала, що Канада розпочала військову підготовку українських солдатів одразу після російської анексії Криму в 2014 році. Таким чином, Канада зробила вирішальний внесок у зміцнення обороноздатності України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Фон дер Ляєн також подякувала прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за співпрацю в наданні допомоги країні, що зазнала вторгнення.

Напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн оголосив про посилення підтримки України у питанні навчання українських військовослужбовців.

Зокрема, Канада розширить свою місію з підготовки українських саперів до жовтня, а також направляє інструкторів-медиків. Також Трюдо пообіцяв виділити $3 млн на роботи з розмінування та пообіцяв разом із ЄС доставити генератори в Україну.

Джерело: Spiegel
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