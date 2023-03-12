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Президент Чехії Петр Павел здійснить візит до України у квітні. Про це він домовився сьогодні під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це чеському інформаційному агентству новин České noviny повідомила речниця чеського президента Маркета Рехакова.

Під час телефонної розмови глави двох держав також обговорили підтримку України з боку Чехії в найближчі місяці.

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Про телефонну розмову також повідомив сьогодні у Twitter Володимир Зеленський. Він зазначив, що президенти також обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу та домовилися про подальшу співпрацю.

— Я окреслив ситуацію на фронті та наші безпекові потреби, – повідомив президент.

Провів розмову з Президентом @prezidentpavel. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух до . Домовилися й надалі активно взаємодіяти. Підтримка важлива для в боротьбі з агресією РФ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2023

Нагадаємо, 9 березня у Празькому граді відбулася церемонія інавгурації Петра Павела. Він пообіцяв, що незабаром опублікує план конкретної мети на перші 100 днів своєї роботи.

Джерело: České noviny