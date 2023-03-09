Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Петр Павел офіційно став президентом Чехії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Петр Павел - президент Чехії
Фото: Getty Images

У четвер, 9 березня, Петр Павел офіційно став президентом Чехії на наступні п’ять років.

Інавгурація відбулася у Празькому граді (резиденції глави держави), повідомляє ČT24.

Павел заявив, що незабаром опублікує план конкретної мети на перші 100 днів своєї роботи.

Зараз дивляться

За словами президента, він хоче зробити уряд відкритішим для людей і подій, а також повернути прозоре та регулярне спілкування.

– Суспільство не розділене, швидше, воно звикло говорити про те, що його поділяє. Результати виборів показали, що люди надають перевагу правді та порядності, – сказав він.

Зазначимо, що Петр Павел змінив на посаді глави держави Мілоша Земана, який перемагав у 2013-му та 2018 роках.

На президентських виборах у січні 2023 року ексглава Військового комітету НАТО та генерал у відставці Петр Павел отримав понад 58% голосів.

А за його опонента – колишнього прем’єра Андрея Бабіша – проголосувало майже 42% виборців.

Читайте
Вже у квітні новообраний президент Чехії планує відвідати Київ – ЗМІ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка