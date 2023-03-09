Березень, 09 в 16:34

У четвер, 9 березня, Петр Павел офіційно став президентом Чехії на наступні п’ять років.

Інавгурація відбулася у Празькому граді (резиденції глави держави), повідомляє ČT24.

Павел заявив, що незабаром опублікує план конкретної мети на перші 100 днів своєї роботи.

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За словами президента, він хоче зробити уряд відкритішим для людей і подій, а також повернути прозоре та регулярне спілкування.

– Суспільство не розділене, швидше, воно звикло говорити про те, що його поділяє. Результати виборів показали, що люди надають перевагу правді та порядності, – сказав він.

Зазначимо, що Петр Павел змінив на посаді глави держави Мілоша Земана, який перемагав у 2013-му та 2018 роках.

На президентських виборах у січні 2023 року ексглава Військового комітету НАТО та генерал у відставці Петр Павел отримав понад 58% голосів.

А за його опонента – колишнього прем’єра Андрея Бабіша – проголосувало майже 42% виборців.