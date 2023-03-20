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ЄС готовий схвалити план зі спільної закупівлі боєприпасів для України – Йозвяк

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Міністри закордонних справ й оборони країн-членів Європейського Союзу найімовірніше схвалять план зі спільної закупівлі боєприпасів для України під час засідання Ради з питань закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав редактор видання Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк. Він стверджує, що ЄС хоче забезпечити Київ артилерійськими снарядами.

– Завтра міністри закордонних справ ЄС зможуть підписати план боєприпасів для України з метою забезпечення Києва 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців. Вражаюча дипломатична робота Естонії, завдяки якій це почалося, – зазначив він.

Нещодавно посли країн Євросоюзу погодили виділення €2 млрд Європейському фонду миру, з якого фінансуються військові постачання Україні.

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