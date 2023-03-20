ЄС готовий схвалити план зі спільної закупівлі боєприпасів для України – Йозвяк
Міністри закордонних справ й оборони країн-членів Європейського Союзу найімовірніше схвалять план зі спільної закупівлі боєприпасів для України під час засідання Ради з питань закордонних справ ЄС у Брюсселі.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав редактор видання Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк. Він стверджує, що ЄС хоче забезпечити Київ артилерійськими снарядами.
– Завтра міністри закордонних справ ЄС зможуть підписати план боєприпасів для України з метою забезпечення Києва 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців. Вражаюча дипломатична робота Естонії, завдяки якій це почалося, – зазначив він.
Нещодавно посли країн Євросоюзу погодили виділення €2 млрд Європейському фонду миру, з якого фінансуються військові постачання Україні.