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Факти / Світ

Євросоюз виділить €2 млрд для фінансування військової допомоги Україні

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Посли країн Євросоюзу погодили виділення €2 млрд Європейському фонду миру, з якого фінансуються військові постачання Україні.

Про це йдеться на сторінці Шведського головування в Раді ЄС у Twitter.

– Сьогодні посли ЄС схвалили виділення додаткових €2 млрд до Європейського фонду миру. Це рішення є чітким сигналом про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів, – йдеться в повідомленні.

Раніше видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела повідомляло, що ЄС шукає країни за межами блоку, які могли б приєднатися до зусиль щодо колективного постачання боєприпасів Україні.

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