Посли країн Євросоюзу погодили виділення €2 млрд Європейському фонду миру, з якого фінансуються військові постачання Україні.

Про це йдеться на сторінці Шведського головування в Раді ЄС у Twitter.

#COREPERII Today, EU Ambassadors approved an additional €2 billion to the European Peace Facility. This decision sends a clear signal of the EU’s enduring commitment to military support for Ukraine and other partners. pic.twitter.com/T4U44gak4Q

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) March 8, 2023