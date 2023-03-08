Березень, 08 в 16:02

Посли країн Євросоюзу погодили виділення €2 млрд Європейському фонду миру, з якого фінансуються військові постачання Україні.

Про це йдеться на сторінці Шведського головування в Раді ЄС у Twitter.

– Сьогодні посли ЄС схвалили виділення додаткових €2 млрд до Європейського фонду миру. Це рішення є чітким сигналом про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів, – йдеться в повідомленні.

#COREPERII Today, EU Ambassadors approved an additional €2 billion to the European Peace Facility. This decision sends a clear signal of the EU’s enduring commitment to military support for Ukraine and other partners. pic.twitter.com/T4U44gak4Q Зараз дивляться — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) March 8, 2023

Раніше видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела повідомляло, що ЄС шукає країни за межами блоку, які могли б приєднатися до зусиль щодо колективного постачання боєприпасів Україні.