МВФ схвалив чотирирічний пакет фінансування для України на $15,6 млрд

Березень, 31 в 19:56

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела поінформоване про це рішення.

Зазначається, що таку суму вирішили надати Україні для того, щоб задовільнити її невідкладні економічні потреби на тлі захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

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Цей кредит є найбільшим для України з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року і першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в активному стані війни.

Повідомляється, що це рішення враховує шлях України до вступу в Європейський Союз після війни. Очікується, що ця угода допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів і партнерів, включно зі Світовим банком та іншими кредиторами.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував у своєму Twitter на пакет фінансування від МВФ.

– Дякую МВФ та Крісталіні Ґорґієвій за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму $15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з агресією РФ. Разом підтримуємо українську економіку та рухаємося вперед до перемоги, – написав він.

Дякую МВФ та @KGeorgieva за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму $15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з агресією РФ. Разом підтримуємо ???????? економіку та рухаємося вперед до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2023

Як раніше писало видання The Economist, сума у $15,6 млрд є сьомою за величиною допомогою, наданою МВФ за всю його 79-річну історію.

Раніше повідомлялося, що МВФ підтримав зміни до своїх правил кредитування, що відкрило шлях до надання нової кредитної програми для України.

Йдеться про зміни до своєї політики фінансових гарантій. Це рішення дозволило МВФ допомагати країнам, які перебувають у ситуації “надзвичайно високої невизначеності”.