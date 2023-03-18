Березень, 18 в 12:27

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримав зміни до своїх правил кредитування. Це відкриває шлях до надання нової кредитної програми для України.

Згідно з повідомленням на сайті МВФ, Виконавча рада Фонду схвалила зміни до своєї політики фінансових гарантій.

Це дозволить МВФ допомагати країнам, які перебувають у ситуації “надзвичайно високої невизначеності”.

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– Зміни застосовуються в ситуаціях виключно високої невизначеності, пов’язаних із екзогенними (зовнішніми, – Ред.) потрясіннями, які є поза контролем влади країни та поза межами її економічної політики, а також створюють вищі, ніж зазвичай, ризики, – зазначається в повідомленні Фонду.

Раніше правила МВФ не дозволяли надавати неекстрені кредити державам, які знаходяться в ситуації “великої невизначеності” внаслідок війни або стихійних лих. Оновлення правил усуває основні перешкоди для кредитування таких країн.

Згідно з оголошенням МВФ, “в ситуаціях надзвичайно високої невизначеності Фонд може надати екстрене фінансування для задоволення термінових потреб” за умови “дотримання певних гарантій”. Офіційним двостороннім кредиторам та донорам дозволять надавати попередні гарантії погашення кредиту та списання боргу країні-позичальнику.

– Ці зміни та їх застосування до будь-якої конкретної країни в ситуації надзвичайно високої невизначеності вимагатимуть від Фонду зважування корпоративних ризиків, – додали в МВФ.

У заяві Фонду не згадується конкретно Україна. Проте західні ЗМІ зазначають, що зміни в правилах МВФ розроблені для відкриття нової кредитної програми для нашої країни.

Агентство Bloomberg зазначає, що досі Фонд традиційно надавав позики лише тим країнам, які мали чіткий шлях повернення коштів. Це мало забезпечувати здатність МВФ продовжувати кредитування інших країн.

Тож нова повноцінна кредитна програма для України стане першою, яку МВФ надасть країні в стані війни. За прогнозами обсяг програми становитиме близько $15 млрд.

Це фінансування допоможе покрити потреби нашої країни в умовах повномасштабної війни, а також може стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

15 березня в МВФ заявили, що завершать переговори щодо кредиту для України “найближчими днями”.

На початку березня місія МВФ працювала у Варшаві, де разом із представниками України обговорювала майбутню програму фінансування.

Джерело: МВФ