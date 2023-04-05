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Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО – Столтенберг

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО – Столтенберг
Фото: Офіс президента, Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Саміт НАТО відбудеться в липні у Вільнюсі (столиця Литви).

– Сильна незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому Вільнюському саміті в липні, – сказав Столтенберг.

На його думку, політика відкритих дверей НАТО для інших країн залишається незмінною, а майбутнє України – в євроатлантичній родині. Підтримка у війні в Україні, яку розпочала Російська Федерації, надаватиметься стільки, скільки це буде необхідно.

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Столтенберг наголосив, що позиція НАТО не змінилася – Україна стане членом Північноатлантичного альянсу. Водночас країни-члени НАТО розуміють, що необхідні гарантії існування України як суверенної незалежної держави, тому надається безпрецедентний рівень підтримки.

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Джерело: CNN
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