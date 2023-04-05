Генсек НАТО: Політика відкритих дверей залишається незмінною, майбутнє України – в євроатлантичній родині

Квітень, 04 в 22:19

Політика відкритих дверей НАТО для інших країн залишається незмінною, а майбутнє України – в євроатлантичній родині. Підтримка у війні в Україні, яку розпочала Російська Федерації, надаватиметься стільки, скільки це буде необхідно.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи результати засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося вперше з 2017 року. Причиною зустрічі стало вето Угорщини.

– Ми віддані політиці відкритих дверей НАТО. Ми заохочуємо Україну продовжувати свій шлях реформ навіть у важкий час. Ми обговорили важливість заходів у сфері боротьби з корупцією, верховенство права та права меншин. Сильна незалежна Україна життєво важлива для стабільності євроатлантичного регіону, – сказав він.

Столтенберг наголосив, що позиція НАТО не змінилася – Україна стане членом Північноатлантичного альянсу. Водночас країни-члени НАТО розуміють, що необхідні гарантії існування України як суверенної незалежної держави, тому надається безпрецедентний рівень підтримки.

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За його словами, крім питання євроатлантичних прагнень України, під час засідання комісії міністри також обговорили російську агресію та подальшу підтримку ЗСУ.