Парламент Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТО – ЗМІ

Квітень, 06 в 15:13

Парламент Литви одноголосно ухвалив резолюцію щодо літнього саміту НАТО у Вільнюсі, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до Альянсу.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

У документі йдеться про те, що необхідно запросити Україну вступити в НАТО як державу-члена вже на саміті НАТО у Вільнюсі, підписати протоколи про приєднання та розпочати процес ратифікації, тільки-но дозволять умови.

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Згідно з резолюцією, поданою представниками різних політичних груп парламентських комітетів із закордонних справ і національної безпеки та оборони, це буде стратегічне рішення НАТО в прагненні миру в Україні та Європі.

Голова парламентського комітету із закордонних справ Жигімантас Павільоніс сказав, представляючи проєкт постанови депутатам, що в документі перелічені завдання для литовських політиків, які вони мають виконати за три місяці до саміту.

– Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо спростувати тезу про те, що Росія має право накласти вето на членство України. Ми думаємо, що Україна зробить свій внесок у нашу безпеку, зробить НАТО сильнішим, — наголосив Павільоніс.

У документі також наголошується на необхідності значно посилити передову оборону та стримування в Балтійському регіоні й у всій східній частині НАТО, та довести постійно дислоковані в Литві сухопутні сили союзників до рівня бригади.

Литва 11-12 липня вперше прийматиме саміт НАТО. Очікується, що на зустрічі візьмуть участь близько 40 делегацій з країн-членів і партнерів НАТО.