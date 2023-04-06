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Литва надасть Україні новий пакет військової підтримки на €41 млн

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Литва надасть Україні новий пакет військової підтримки на €41 млн

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько €41 млн.

Про це він написав у Twitter.

– Вартість нового литовського пакета військової підтримки Україні сягне близько €41 млн. Він складатиметься з обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди, – йдеться у повідомленні.

Напередодні глава оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас відвідав Харків.

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