Квітень, 06 в 14:04

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько €41 млн.

Про це він написав у Twitter.

– Вартість нового литовського пакета військової підтримки Україні сягне близько €41 млн. Він складатиметься з обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди, – йдеться у повідомленні.

???????????????? The value of the new Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. It will consist of sent equipment, new acquisitions, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ Зараз дивляться — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 5, 2023

Напередодні глава оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас відвідав Харків.