Лише транзит: Україна призупинить експорт зерна до Польщі

Квітень, 07 в 19:12

Імпорт українського зерна до Польщі тимчасово призупинять, щоби пом’якшити вплив на ціни. Через Польщу зерно йтиме транзитом.

Про це повідомив очільник Міністерства сільського господарства Роберт Телюс під час спільної пресконференції з українським колегою Миколою Сольським у Дорогуську на польсько-українському кордоні.

– Ми домовилися обмежити та поки що припинити експорт до Польщі. Транзит буде дозволено, але ретельно контролюватиметься обома країнами, щоб українське зерно не залишалося в Польщі, – заявив Телус.

Експорт українського зерна до Польщі вирішили тимчасово припинити після того, як у Польщі та Румунії протестували аграрії через вплив імпорту українського зерна на ціни.

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– Ми всі розуміємо, хто винен у цій ситуації, але маємо вирішити проблему. Тому Україна утримається від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі (до нового сезону), – повідомив Сольський.

У Румунії фермери блокували тракторами й вантажівками рух і прикордонні пункти пропуску, закликаючи Єврокомісію втрутитися. А у Польщі фермери погрожували зірвати візит президента України Володимира Зеленського до Варшави.

Через низку логістичних проблем велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж вироблене в ЄС, залишається в центральноєвропейських країнах. Це призводить до падіння цін і продажів для місцевих фермерів.

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5 квітня Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Варшаві заявив, що сторони знайшли вихід проблеми експорту українського зерна до Польщі.

Раніше уряди Польщі та Румунії оголосили про намір попросити Єврокомісію розробити механізми, які допоможуть уникнути демпінгу цін на шкоду місцевим фермерам.

Фото: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi