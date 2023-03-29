Польща запровадить обмеження на імпорт українського зерна
Польща обмежить наплив українського зерна до країни. Варшава не хоче, щоб імпорт дестабілізував ситуацію на її ринку.
Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Wprost.
– Ми готові допомогти, взяти це зерно й експортувати до Африки. Але ми не згодні, щоб це зерно потрапило на наш ринок і дестабілізувало його. Я розпорядився запровадити правила, які обмежать вплив українського зерна на Польщу, – сказав він.
Польща вже направила листа до Єврокомісії з проханням ухвалити “радикальні рішення”. Водночас Варшава готова йти на конфлікт щодо обмеження українського експорту.
– Криза настільки потужна, що сьогодні ми розглядаємо і використання тих інструментів, на які ми не маємо згоди Єврокомісії. Я кажу про це прямо. У кращому разі нас покарають пізніше, – заявив Моравецький.
Зазначається, що уряд Польщі готується запровадити субсидії для фермерів у розмірі 100-200 злотих ($23-46) за тонну на перевезення пшениці та кукурудзи до портів Балтії.