Зеленський має врахувати волю українців у рішенні про звільнення Криму – Блінкен

Квітень, 07 в 10:40

Під час ухвалення рішення про повернення Криму президент України Володимир Зеленський має врахувати волю українців.

Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Tagesschau.

– Україна – демократична країна. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за керівництво країною. Але він також повинен бути відкритим до волі українців, – сказав він.

За його словами, США разом з багатьма іншими країнами, готові допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність, суверенітет і незалежність та повернути окуповані частини країни.

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– Це містить контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями, – зазначив Блінкен.

Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що шлях деокупації Автономної Республіки Крим може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста РФ.