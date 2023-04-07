Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Зеленський має врахувати волю українців у рішенні про звільнення Криму – Блінкен

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Під час ухвалення рішення про повернення Криму президент України Володимир Зеленський має врахувати волю українців.

Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Tagesschau.

– Україна – демократична країна. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за керівництво країною. Але він також повинен бути відкритим до волі українців, – сказав він.

За його словами, США разом з багатьма іншими країнами, готові допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність, суверенітет і незалежність та повернути окуповані частини країни.

Зараз дивляться

– Це містить контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями, – зазначив Блінкен.

Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що шлях деокупації Автономної Республіки Крим може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста РФ.

Читайте
Логіка війни. Подоляк заявив, що Україна деокупує Крим за 5-7 місяців

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка