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Факти / Україна

Данілов розповів, який шлях деокупації Криму вважає найбільш реальним

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Кримське узбережжя
Фото: Pixabay

Шлях деокупації Автономної Республіки Крим може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста РФ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Звісно, нам дуже імпонує дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Це в пріоритеті. Однак, якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого  способу звільнення своєї території, – наголосив він.

Нещодавно Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.

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Втім, він наголосив, що деталізовану та юридично вивірену програму зі звільнення півострова розробляє апарат РНБО України.

До цього процесу залучено широке коло фахівців та експертів. Результати їхньої роботи будуть відображені в новій редакції Стратегії деокупації Криму.

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Джерело: Укрінформ
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