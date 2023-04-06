Данілов розповів, який шлях деокупації Криму вважає найбільш реальним

Шлях деокупації Автономної Республіки Крим може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста РФ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Звісно, нам дуже імпонує дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Це в пріоритеті. Однак, якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території, – наголосив він.

Нещодавно Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.

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Втім, він наголосив, що деталізовану та юридично вивірену програму зі звільнення півострова розробляє апарат РНБО України.

До цього процесу залучено широке коло фахівців та експертів. Результати їхньої роботи будуть відображені в новій редакції Стратегії деокупації Криму.