Twitter розморозив акаунти Путіна та МЗС РФ, а раніше послабив обмеження на пропагандистів

Квітень, 08 в 16:14

Соціальна мережа Twitter зняла обмеження на акаунти, пов’язані з Кремлем, після того як його придбав мільярдер Ілон Маск. Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Тести з декількох акаунтів показали, що в результатах пошуку, хронології та інструментах рекомендацій Twitter з’являються такі користувачі, як акаунт диктатора Володимира Путіна, МЗС Росії та російське посольство у Великій Британії. Раніше ці акаунти мали обмеження, накладені на них, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

Це сталося після того, як з’ясувалося, що Twitter більше не обмежує охоплення російських державних ЗМІ.

Зараз дивляться

У квітні минулого року, через кілька тижнів після того, як російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, Twitter заявив, що “не буде посилювати або рекомендувати урядові акаунти, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації і беруть участь у збройному міждержавному конфлікті”.

Соцмережа заявила, що ця політика буде негайно застосована до російських урядових акаунтів. Це означало, що акаунти не рекомендуватимуться в пошуковій видачі, домашній стрічці та інших частинах сервісу.

Однак тести, проведені The Telegraph минулого тижня, показали, що російські урядові акаунти з’являються у верхній частині певних результатів пошуку і з’являтимуться в пропозиціях інших акаунтів для підписки.

Твіти російського уряду з’являлися в алгоритмічно керованій стрічці Для вас для новостворених акаунтів, навіть якщо вони не підписувалися на них.

Колишні керівники Twitter підтвердили, що це означало відхід від минулорічних заходів.

— Вкрай малоймовірно, що ця зміна сталася б випадково або без відома і вказівки співробітників компанії, – сказали вони.

Соціальні мережі розглядаються як ключова частина дезінформації Кремля. Акаунт російського посольства у Британії був заблокований за заяви про те, що українські війська нібито стріляють у власних громадян і що солдати “заслуговують на смерть через повішання”.

Ілон Маск придбав Twitter у жовтні минулого року за $44 млрд та скасував багато заходів з модерації соціальної мережі, заявивши, що хоче сприяти свободі слова.

Минулого тижня стало відомо, що Twitter послабив обмеження на акаунти російських і китайських державних ЗМІ, таких як RT.com і Global Times, запроваджені у 2020 році. Веньхао Ма, репортер американської телерадіокомпанії Голос Америки, виявив, що йому рекомендують пости від ЗМІ, які фінансуються Пекіном.

Минулого тижня дослідження вихідного коду Twitter показало, що його алгоритм знижує рейтинг постів, пов’язаних з війною в Україні.