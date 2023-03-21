SpaceX блокує термінали Starlink не лише на окупованій території України – The Economist

Березень, 21 в 19:35

Starlink використовує геофіксацію для блокування використання своїх терміналів не лише у зоні бойових дій та на окупованій росіянами території України, а й над водою.

Про це пише The Economist з посиланням на українського військового розвідника.

Повідомляється також, що робота терміналів Starlink блокується під час руху приймача зі швидкістю понад 100 км/год.

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– Ви покладете його на човен у морі – і він просто перестане працювати, – каже розвідник.

Тому українські розробники безпілотників тепер використовують низку інших, дорожчих систем зв’язку, причому часто – кілька систем на одному апараті.

ЗСУ особливо покладалися на Starlink на початковій стадії повномасштабного вторгнення. Крім того, саме супутники забезпечували зв’язок під час атаки на Чорноморський флот за допомогою морських безпілотників, коли було підбито фрегат Адмірал Макаров.

Видання пише, що це, вочевидь, почало викликати стурбованість в Ілона Маска через ескалаційний ефект таких кроків. Тому, зрештою, обмежив використання терміналів Starlink у військових цілях. Через це українські військові втратили доступ до супутникового інтернету в зоні бойових дій та на окупованих територіях. Маск аргументував це тим, що він не хоче початку третьої світової.