Польща заборонила ввезення зерна з України: у МЗС відреагували

У Польщі місцевий уряд заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України. Проте там заявили про готовність розв’язати це питання з нашою країною через міждержавну угоду.

Про це заявив польський політик і очільник місцевої партії Ярослав Качинський. За його словами, Польща поінформувала українську сторону і готова найближчими днями розпочати переговори щодо врегулювання питання у вигляді міждержавної угоди.

Качинський додав, що йдеться про фундаментальні речі, зокрема, генеральну закупівлю зерна з України, яке зберігається на польських елеваторах і складах.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства зазначили, що шкодують про ухвалене Польщею рішення про тимчасове обмеження експорту сільськогосподарських товарів з України, оскільки це суперечить домовленостям.

– Тиждень тому ми погодили, що чотири культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року прямуватимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства, розв’язання проблем логістики, погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння, – повідомили у Мінагрополітики.

Україна пропонує найближчими днями узгодити з Польщею новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси двох країн та врегульовуватиме питання транзиту сільськогосподарської продукції.

Джерело: RMF24

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