МЗС України розвінчало брехню Путіна про експорт українського зерна

Березень, 20 в 22:35

Міністерство закордонних справ України викрило чергову брехню президента РФ Володимира Путіна про зернову угоду.

Диктатор заявив, що Росія начебто наполягає на повному виконанні угоди, аби продукцію не відправляли в “ситі країни”, і що загалом 45% зернових поставлено до європейських країн і лише 3% – до Африки.

Речник МЗС України Олег Ніконенко наголосив, що зазначена статистика не відповідає дійсності, а РФ не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу.

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– 1 серпня 2022 року Україна експортувала через зерновий коридор 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу: Африка – 2,9 млн тонн (11,6%), Азія – 12,1 млн тонн (48,2%), Європа – 10,1 млн тонн (40,2%), – розповів він.

За словами Ніконенка, Росії добре відомо, що частину придбаних Європою українських зернових відправляють як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії.

– Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн, – зауважив речник МЗС.

Ніколенко наголосив, що Чорноморська зернова ініціатива довела свою ефективність: світові ціни на продовольство стабілізувалися, а “зерновий коридор” рятує мільйони людей у світі від недоїдання та голоду.

– Міжнародна спільнота, насамперед країни Африки та Азії, не мають дозволити Москві використовувати продовольство як зброю. Україна продовжить сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань як одного із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки. Ми вдячні ООН та Туреччині, а також іншим партнерам, за їхні зусилля в контексті продовження зернової угоди на 120 днів, – додав він.