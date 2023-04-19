ЄС застосує превентивні заходи до зерна з Україні та виділить €100 млн фермерам

Європейський Союз планує виділити додатково €100 млн допомоги фермерам п’яти сусідніх із Україною держав.

Про це йдеться у листі президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до урядів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії.

Як повідомила під час брифінгу речниця Єврокомісії Дана Спінант, ці країни просили розв’язати питання ввезення української агропродукції.

У листі фон дер Ляєн підкреслила, що у межах принципу єдиних ринків та митного союзу Євросоюзу потрібен спільний підхід для розв’язання проблем, які виникли через збільшення імпорту української агропродукції на ринки ЄС.

Для врегулювання ситуації вона висунула три пропозиції:

До вже наданого пакета допомоги €56,3 млн для постраждалих фермерів з п’ятьох країн, готується другий пакет фінансової підтримки на €100 млн;

ЄС буде вживати превентивних заходів згідно з чинними правилами торгівлі щодо окремих категорій зерна (стосується українських пшениці, соняшнику та ріпаку);

ЄС починає розслідування щодо “інших чутливих продуктів”.

За словами Спінант, у ЄС прагнуть підтримувати Україну в експорті її продукції, включно з сільськогосподарською продукцією, оскільки це важливий шлях для економіки України. Щоб розв’язати проблеми продовольчої безпеки, треба вивести ці продукти на світові ринки, де вони потрібні.

Вона додала, що у Єврокомісії також повністю підтримують фермерів у ЄС.

За оцінками Єврокомісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 млн від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.

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