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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна та Польща домовилися про відновлення транзиту агропродукції з 21 квітня

Україна та Польща домовилися про відновлення транзиту агропродукції з 21 квітня
Фото: Unsplash

Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Транзит запрацює в ніч з 20 на 21 квітня.

У відомстві повідомили, що до транзиту будуть застосовані додаткові заходи контролю. Детальніше, про що саме йдеться, у міністерстві пообіцяли повідомити найближчим часом.

— Ми розуміємо ситуацію польських фермерів, і польська сторона розуміє становище українських фермерів, які страждають від війни. Зрештою першопричина цієї ситуації є саме російська агресія. І ми зробимо все, щоб Росія не скористалася з ситуації, – написала у Facebook перший віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, наразі уряд очікує офіційної комунікації від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.

Віцепрем’єр-міністр додала, що під час переговорів із Варшавою йшлося лише про транзит.

Міністерство розвитку і технологій Польщі, коментуючи рішення про досягнення домовленості, повідомило, що для транзитної агропродукції з України будуть запроваджені електронні пломби.

В ефірі телемарафону Єдині новини Юлія Свириденко розповіла, що завтра у Брюсселі на рівні комісара з торгівлі відбудеться зустріч щодо заборони імпорту з боку Словаччини та Угорщини української агропродукції.

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. У Варшаві заявили, що готові вирішити це питання з нашою країною через міждержавну угоду.

Наступного дня Будапешт повідомив про тимчасову заборону імпорту з України зернових та олійних культур. Обмеження триватимуть до 30 червня 2023 року. 19 квітня Братислава ухвалила рішення про тимчасове зупинення імпорту зерна та деяких харчових продуктів з України.

Після того як російське вторгнення заблокувало деякі чорноморські порти, велика кількість українського зерна опинилася через логістичні проблеми у країнах Європи. Це призвело до падіння цін і продажів для місцевих фермерів, які вийшли на демонстрації та протести.

Джерело: Мінагрополітики
Зерно, Міністерство агрополітики, Польща, Україна
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